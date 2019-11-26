Haberler » Güncel » Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik anısına mevlit - Haber

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik anısına mevlit

Barış Pınarı Harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerif okutuldu.

26.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:59Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik anısına mevlit
Barış Pınarı Harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in ailesi tarafından Çelikhan Merkez Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, Çelikhan ilçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez, acılı baba Ebubekir Çelik ve ailesine başsağlığı ile sabır diledi. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Mesut Çelik, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:30 Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti
18:30 ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi
18:30 Engir gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu
18:30 İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davası
18:30 Kuşadası kruvaziyer turizminde "rekor" bekliyor
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
26.11.2019 18:31:00