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Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.

28.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:15Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü
'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın 'daki baba ocağına ateş düştü.
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. Tekirdağ'ın Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
(Fatih Kıray/İHA)

Tekirdağ, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 14:06:46