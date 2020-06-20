Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

20.06.2020 00:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:48
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.
23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Kahya'nın Türk bayrağına sarılı naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile diğer ilgililer karşıladı.
Vali Coşkun ve beraberindekiler, şehidin annesi Fadıma ve baba Mehmet Kahya'ya taziyelerini iletti.
Şehidin babasının sürekli kolundan tutan Vali Coşkun, yakınlarını da teskin etmeye çalıştı.
Askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şehidin naaşının, yarın Pazarcık ilçesi Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi Kahramanmaraş’a getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş Havalimanı, Kahramanmaraş, Piyade, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş’in O Ses Türkiye’ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Haberler››Güncel››Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:03: PENDİK'TE 6 KATLI BİNANIN GİRİŞİNİ VE KAPALI OTOPARKI SU BASTI - Haber 02:02: Tokat'ta, otoparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 01:35: Tokat'ta cinayet - Haber 01:25: ABD'de köleliğin kaldırılmasının 155'inci yılı kutlandı - Haber 01:21: Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri' - Haber 00:13: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 22:47: İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı - Haber 20:39: Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı - Spor 11:04: Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu - Magazin