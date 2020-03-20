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Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentindeki Muhandal bölgesinde radikal grupların roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:49
Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı
SURİYE'nin İdlib kentindeki Muhandal bölgesinde radikal grupların roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de radikal gruplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi dün gece askeri kargo uçağıyla memleketi Sivas'a getirildi. Kayseri'de görev yaparken geçici görevle İdlib'e giden Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı.

MASKE VE ELDİVENLİ ÖNLEM

Cenaze öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs nedeniyle cenaze törenine katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı. Dağıtılan maske ve eldivenlerin cenaze süresince takılması yönünde katılanlara uyarılarda bulunuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra dualar ve tekbirler eşliğinde Garnizon Şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 2 yıl önce göreve başlayan şehidin iki ağabeyinin de daha önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.


- Sivas
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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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