Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi

Tören için gelenlerŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzundan getirilişiSaygı duruşuDua edilmesiŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerler tarafından omuzlanarak uçağa götürülmesiUçağa konmasıUçağın hareket etmesi ŞANLIURFA - Fırat
'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Tokat'a uğurlandı.