Haberler » Güncel » Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a uğurlandı.

20.10.2019 17:02Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketine uğurlandı
Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a uğurlandı.
Tel Abyad bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için askeri tören düzenlendi.

Şehit Fındık'ın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Tokat'a gönderildi.
Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Telabyad, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Hakkari'de şehit asker için tören
17:20 Eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıptan alındı
17:19 "Göç" toplantısı - Bakan Soylu
17:18 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı
17:18 Ara Güler için 3 bin kişi poz verdi
17:13 İnönü'de 'Barış Pınarı Çeşmesi' yapıldı
17:17 Spor hamdi elcuman kayserispor'a sahip çıkmaya davet ediyorum
20.10.2019 17:21:39