28.06.2019 14:26
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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun, Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa 'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun , Hatay 'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan Dursun'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mehmet Kaptan Paşa Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan , AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel , 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anne Ayşe ve baba Ayhan Dursun , şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Dursun'un naaşı, Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Kaynak: AA
Piyade , Hatay , İskenderun , Güncel

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