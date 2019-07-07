07.07.2019 16:41
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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da 26 Haziran'daki denetlemeler esnasında rahatsızlanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.

Şanlıurfa'da 26 Haziran'daki denetlemeler esnasında rahatsızlanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.
Şehit Şevik'in Türk bayrağına sarılı tabutu Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Vali Vekili Mustafa Aydın, askeri ve siyasi erkanla çok sayıda vatandaş katıldı.
Gözyaşlarına hakim olamayan anne Dilek Şevik'i yakınları teselli etmeye çalıştı.
Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Adana, Güncel

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