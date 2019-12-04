Haberler » Güncel » Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) cenazesi, memleketi Adıyaman'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

04.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:17Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Demir'in (23) cenazesi, memleketi Adıyaman'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

'daki törenin ardından askeri kargo uçağıyla memleketine gönderilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesini Adıyaman Havaalanı'nda; Vali Aykut Pekmez, protokol üyeleri ve yakınları karşıladı. Fırat Demir'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi havaalanından alınarak, helallik için Siteler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Mahallede cenazesi binlerce kişi tarafından karşılanan şehit Demir'in yakınları, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

'KARDEŞİ AĞABEYİNİN ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI'

Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesini camide üniformasını giyen kardeşi Yusuf Demir ve diğer yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Öğle namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.



Piyade, Fırat, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04 Büyükşehir'den Anlamlı Ziyaret - Haber
15:04 "3. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali" başladı - Haber
15:04 Europol'den "para aklama" operasyonu: 228 tutuklama - Haber
15:04 Çanakkale'de 180 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
15:00 Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:06:34