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Şehit Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

08.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:22Şehit Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi 'a gönderildi.
Şehit Ceyhun Taş'ın (23), Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.
Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Törene, Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Kahramanmaraş, Ceyhun, Güncel

Kaynak: AA

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