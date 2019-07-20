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Şehit Uzman Onbaşı Ünal'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

PENÇE Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26), memleketi Konya'nın Çeltik ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

20.07.2019 14:15 Şehit Uzman Onbaşı Ünal
PENÇE Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26), memleketi Konya'nın Çeltik ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın dün akşam askeri uçakla memleketi Konya'ya getirilen cenazesi, buradan da karayoluyla ailesinin yaşadığı Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'ne götürüldü. Ünal ailesinin 5 çocuğundan biri olan ve 7 ay önce göreve başladığı öğrenilen Mustafa Ünal için bugün öğlende tören düzenlendi. Şehit Ünal'ın cenazesi, önce babaevine götürülerek helallik alındı. Buradan da törenin yapılacağı cami bahçesine götürüldü.
Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Ünal ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Mustafa Ünal, Konya, Irak, Güncel

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