Şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz yemeğinde buluştuDİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz anma yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz anma yemeğinde şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Bir otelin bahçesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz anma yemeğinde Güzeloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, Ak Parti Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ASKON Diyarbakır İl Başkanı Cevdet Nasıranlı, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katıldı. 15 Temmuz şehitleri anıldıktan sonra misafirlere seslenen Vali Güzeloğlu, yıllar ve yıllar boyu ihanet odaklarının içte ve dışta hazırlandıkları bu ihanet senaryosu, milletin imanlı evlatlarının göğsünde bir an ve birkaç saat içerisinde yok olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu, "Bugün 3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığına bekasına milletin birlik ve beraberliğine kast eden FETO ihanet şebekesinin ve onun iç ve dış destekçilerinin kalkıştığı darbenin yıldönümü. O gün millet iradesine kast etmek, birlikte yaşama irademizi yok etmek, bin yıldır bu topraklarda var olan kardeşliğimizi bitirmek isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara alanlara akan ailesine ve evlatlarına vatana karşı borcum var, yerimde duramam diyerek, adeta seller gibi akan millet iradesinin karşısında ihanetin yok olduğu, tükendiği ve bittiği bir gün oldu. Yıllar ve yıllar boyu ihanet odaklarının içte ve dışta hazırlandıkları bu ihanet senaryosu, milletin imanlı evlatlarının göğsünde bir an ve birkaç saat içerisinde yok oldu. Rabbim bütün şehitlerimiz ve 15 Temmuz şehitlerinden razı olsun, makamları cennet peygamberimiz komşuları olsun" dedi. Yemek sonrası 15 Temmuz marşı tüm katılımcılar tarafından ayakta bayrak sallayarak söylendi.