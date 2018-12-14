Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nden İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'e Başsağlığı Ziyareti

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'e taziye ziyaretinde bulundular.
Dernek yöneticileri, Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olması nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette Müdür Güner'e başsağlığında bulundular.
İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner de Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İsmail Topal ve beraberindeki şehit ve gazi ailelerine teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürü Güner, "Ben de gazi torunuyum, benim iki büyük dedem de gazidir. Herhangi bir sorununuz olduğunda bütün kapılarımız sizler için daima açıktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir " dedi. - BİLECİK
14 Aralık 2018 Cuma 10:26