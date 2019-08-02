Şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis
'te şehit ve gazi aileleri için halı saha futbol turnuvası düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ailelerin kaynaşması amacıyla yapılan turnuvanın final maçı, şehit binbaşı Zafer Akkuş'a atfedildi.
Şehidin resminin basıldığı tişörtleri giyerek maça çıkan sporcular, maç öncesi "seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı.
Vali Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, maç sonunda takımlara kupa verdi.
Vali Çağatay, yaptığı açıklamada, "Turnuvanın başladığı tarihte üzücü bir olay yaşandı. Binbaşımız Zafer Akkuş şehit olmuştu. Final maçı da onun hatırasına düzenlendi. Tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun de turnuvaya 8 takımın katıldığını belirterek, "Kalleş terör örgütünün saldırısında binbaşımızı kaybettik. Bu nedenle final maçını ona atfediyoruz. Sürekli şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.