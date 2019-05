Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl sadece yılbaşından itibaren iç güvenlik operasyonlarında, sadece PKK'dan 309 terörist etkisiz hale getirilmiştir, 88 PKK eylemi oluşmadan engellenmiştir." dedi.Bakan Soylu, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Şehit ve Gazi Aileleri, İçişleri Bakanlığı Çalışanları İftar Buluşması'ndaki konuşmasına tüm şehitleri rahmetle anarak başladı.İçişleri Bakanlığı personeline seslenen Soylu, görevlerinin yüksek sorumluluk ve fedakarlık istediğini söyledi.İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:"Bu ülkenin şehrini de bekleriz, dağını da bekleriz, sınırını da bekleriz, kıyılarını da denizlerini de bekleriz. Vatandaşın 'imdat' dediğinde seslendiği bakanlık bizim bakanlıktır. 'Bu dünya böyle kalmaz, elbet gelir bir vali' diye sığındığı, umut bağladığı bakanlık, bu bakanlıktır. Kaymakamına türkü yakılan bakanlık, bu bakanlıktır. Şehit ana babasısın, evlatlarının cenazelerinde kolumuza girdiği,kendisiyle beraber bizi de teselli ettiği bakanlık, bu bakanlıktır. Hastane ziyaretlerinde gazilerimizin gözümüzün içine bakıp bizden tekrar görev istediği bakanlık, bu bakanlıktır. Ege'nin, Akdeniz'in ortasında batan göçmen botundaki garip gurebanın son umudu olan bakanlık, bu bakanlıktır. Gençlerimiz uyuşturucu satıcılarının elinde heder olmasın, teröristin kirli eli bayrağımıza uzanmasın, toprağımıza ayak basmasın, vatandaşımız yatağında huzurla uyusun diye uyumayan,gece sokakta düdük sesi yankılanan bakanlık, işte bu bakanlıktır."İçişleri Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalara değinen Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölümler 2017'de 941'di. Hep beraber gayret gösterdik. Şu salondaki herkes ve onların arkadaşları polisimiz, jandarmamız, kaymakamımız, burada bulunan bütün arkadaşlarımız, 581'e düşürdük. Neredeyse yarı yarıya düşürmeyi birlikte başardık. Yılbaşından bugüne güncel rakamla, yine kolluk kuvvetlerimizin operasyonuyla beraber 9 bin 815 uyuşturucu satıcısını çocuklarımızı zehirlemesin diye hak ettikleri yere, cezaevine gönderdik. Trafik kazalarında geçen yılın ilk dört ayına göre, ki bu yılın ilk 5 ayının rakamları, Allah'a hamdolsun ki ölümlerde yüzde 40'ın üzerinde azalma sağladık." diye konuştu.Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Soylu, "Terör örgütüne katılımda 2014'teki 5 binli seviyelerden, 2015'te 3 binli seviyelerden bugün geldiğimiz rakam ilk 5 ayda toplam 38 sayısıdır. Bu da İstanbul'daki arkadaşlarım dahil olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında kahraman mensuplarımızın ortaya koymuş olduğu mücadelenin ne kadar kararlı, ne kadar anlamlı ve terör örgütünü pes ettirici bir noktaya doğru ilerlediğinin en önemli işareti ve delilidir. Bu yıl sadece yılbaşından itibaren iç güvenlik operasyonlarında, sadece PKK'dan 309 terörist etkisiz hale getirilmiştir, 88 PKK eylemi oluşmadan engellenmiştir." ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, kaçak göçmenler ve organize suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:"2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yıl da şu an itibarıyla 103 bin 881 düzensiz göçmen yakaladık. Bir paragraf da göçle mücadeleye ayırmak istiyorum. Allah razı olsun İstanbul'daki uyumla, arkadaşlarımızın gayreti ile, emniyetimizin, jandarmamızın, Sayın Valimizin koordinasyonunda Göç İdaremizin başarılı yönetimiyle birlikte geçen yıl toplam 4 bin 500 düzensiz göçmen İstanbul'dan gönderilmişti. Şimdi 5 ay dolmadan bu sayı Allah'a şükürler olsun 12 bin 300 rakamına ulaştı."Soylu, "Organize suç çetelerine karşı 2018'in tamamında 332 operasyon yapmıştık. Oysa bu yılın daha yarısına gelmeden gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 2 bin 17'yi bulmuştur. Mafya, organize suç çetelerine İstanbul'da ve Türkiye'de adım attırmadığımızı ve büyük bir mücadele içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yılbaşından beri organize suç ile mücadelede bin 11 kişiyi bu suçlarından dolayı hak ettikleri yere, cezaevlerine gönderen, milletimize musallat olan bu çetelerden arındıran bir anlayışı sürdüren Emniyet Teşkilatımıza ve Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Bayram yolculuğu nedeniyle yola çıkacaklara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Soylu, "Çocuklarımıza karne vereceğiz. Annelerine, babalarına yolculukta not verecekler ve o notları bize gönderecekler. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak o çocuklarımızı ödüllendireceğiz." dedi. Süleyman Soylu