Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi ailelerine yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.
Vali Şentürk, Kent Ormanı'nda eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve Rahmi Köse ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost'un katıldığı programda, şehit ve gazi aileleriyle iftar yaptı.
İl Müftüsü Necati Akkuş'un dua ettirmesinin ardından konuşan Vali Şentürk, "Biz sizlerle bir arada oldukça daha çok kendimizde güç buluyoruz. Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." dedi.
Vali Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, masaları tek tek gezerek şehit ve gazi aileleriyle sohbet etti.
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Kaynak: AA