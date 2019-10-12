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Şehit ve gazi ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

12.10.2019 17:26Şehit ve gazi ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Derneğin İslahiye şube başkanı Gazi İsmail Macit, yöneticiler ve şehit ile gazi aileleriyle dernek binasında bir araya geldi.

Macit, sınır güvenliğini sağlamak ve burada oluşturulmak istenen terör koridoruna engel olmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyelileri yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek içim başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken, her zaman olduğu gibi yine onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Onların üstün başarılarla döneceklerine inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla."
Gazi Ramazan Uyar da İslahiye'de talep olduğunda kendisi ve diğer arkadaşlarının göreve her an hazır olduklarını belirtti.
Şehit annesi İmmi Aslanbaba, torunun da sınırda asker olduğunu anlatarak, tüm dualarının Mehmetçikle olduğunu dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

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