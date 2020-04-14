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Şehit ve gazi ailelerinden Süleyman Soylu'ya tam destek

Samsun'da şehit ve gazi aileleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her zaman arkasında olduklarını söyleyerek istifa kararının kabul edilmemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

14.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:49
Şehit ve gazi ailelerinden Süleyman Soylu'ya tam destek
Samsun'da şehit ve gazi aileleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her zaman arkasında olduklarını söyleyerek istifa kararının kabul edilmemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehit ve gazi aileleri adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararına ilişkin bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararı kabul etmemesinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Bakan Soylu'nun vatanın yetiştirdiği kahraman bir evlat olduğunu belirterek yaptığı çalışmaların her zaman arkasında olduklarını vurguladılar.

"Kahraman vatan evladı"

Aileler adına İHA'ya açıklama yapan EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim, "Bütün memleket şahittir ki geldiği günden beri başta terörle mücadele olaylarında elinden gelen bütün gayreti gece-gündüz demeden göstermiştir. Deprem ve yıkımlarda da gece-gündüz insanların yanında yatıp kalkmıştır. Evini, çoluk çocuğunu unutmuştur. Böyle bir kahraman vatan evladıdır. Gece- gündüz emniyet teşkilatımızın da yanındadır. Biz kararı duyduğumuzda sosyal medyadan mesajlar attık. 'Bizleri yetim, garip bırakma. Bizleri abisiz bırakma. Şehit çocuklarını babasız bırakma' dedik" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Milletin Süleyman Soylu'nın arkasında olduğunu vurgulayan Erim, "Böyle bir süreç yaşanmıştır ancak devletin aklı her zaman güzel işler. Süleyman Soylu'nun biz şehit ve gazi aileleri olarak her yapmış olduğu çalışmanın sonuna kadar arkasındayız. Bu vatanın yetiştirmiş olduğu kahraman bir evladıdır. Bu istifasında sadece sevinecek olanlar PKK, DHKP-C ve soysuz FETÖ örgütleridir. Bunlara fırsat vermeyen Cumhurbaşkanımıza da biz teşekkür ediyoruz. Millet bakanımızın arkasındadır. 40 dakikalık bir zaman içerisinde 2 milyon 500 bin mesaj gitmiştir. İstifası doğrudur çok bunalmıştır, çok sıkışmıştır ancak bu millet onun ferasetliği ve kahramanca çalışmasının arkasındadır ve her zaman da arkasında olacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
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