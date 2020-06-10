Şehit ve gazi çocukları için tekne turu düzenlendi

Şehit ve gazi çocukları için tekne turu düzenlendiORDU Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.

10.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:17
Şehit ve gazi çocukları için tekne turu düzenlendi
ORDU Fatsa- Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.
Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, şehit ve gazi ailelerine yönelik ücretsiz tekne turu organize etti. Ünye İskelesi'nden tekne ile denize açılan 55 çocuk, aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklara, Kızılay Ünye Şubesi tarafından maske ve bisküvi ikram edildi, dernek yönetimi de çocuklara balon ve pamuk şekeri hediye etti.
YAZ BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
Pandeminden dolayı çocukların uzun süredir evde kaldığını belirten Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek, 'Şehit ve gazi çocuklarımızın, yaz sezonuna güzel ve eğlenceli bir etkinlikle girmesini istedik. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için düzenlediğimiz etkinliğimize 55 ailemiz katıldı. Ayrıca Ünye'de yaz boyunca hizmet verecek olan Makaracı adlı tekne, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz olacak' dedi? Şehit ve gazi çocukları için tekne turu düzenlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatsa, Ünye, Güncel, Haber

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