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Şehit ve gazi çocuklarını okula götürdüler

Kahramanmaraş'ta "Babamın arkadaşı" projesi kapsamında polis ve jandarma ekipleri, şehit ve gazi çocuklarını evlerinden alıp okullarına bıraktı.

03.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:38Şehit ve gazi çocuklarını okula götürdüler
'ta "Babamın arkadaşı" projesi kapsamında polis ve jandarma ekipleri, şehit ve gazi çocuklarını evlerinden alıp okullarına bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesinin başlattığı proje kapsamında, ilçesinde şehit Adil Kozanoğlu'nun kızları Irmak ve Belinay Kozanoğlu'nu İlçe Komutanlığı ekipleri evlerinden alıp, araçlarıyla okuluna bıraktı.

Program kapsamında Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş ise gazi Fatih Karacanoğlu'nun kızı Ceren Karacanoğlu'nu evinden alıp Niyazi Ergüven İlkokuluna kadar eşlik etti.

Amaçlarının şehit ve gazi çocuklarının morallerini yüksek tutmak olduğunu söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, "Vatan için canını ve bedenini feda eden şehit ve gazilerimizin ailelerini yalnız bırakmamak istiyoruz. Onların moral ve motivasyonlarını her zaman yüksek tutma adına bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Bizlere destek sağlayan Türkoğlu Kaymakamlığı ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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