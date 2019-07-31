Şehit ve gazi yakınlarının düğün salonlarından yararlandırılması protokolü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ile Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği arasında "Şehit Yakınları ve Gazilerin Düğün Salonlarından Ücretsiz Yararlandırılması" kapsamında hazırlanan işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik makamındaki programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Şükrü Köken ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında şehit çocukları ile gazi ve gazi çocukları, Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği'ne üye olan işletmecilere ait düğün salonlarında evlilik, kına gecesi, nişan, düğün gibi etkinliklerden ücretsiz yararlanacak.

Törende konuşan Vali Tutulmaz, protokolün Türkiye'ye örnek olacağını belirterek, "Şehitlerimizin evlatları, gazilerimiz onların çocukları bize emanettir. Onlar şehit olarak, gazi olarak bu vatanı bizlere emanet bıraktı. Onların emanetlerine her zaman sahip çıkacağız. Onların hatıralarını yaşatmaya gayret edeceğiz. Bu kapsamda onların hayatlarını kolaylaştırma noktasında elimizden ne gelirse yapacağız. Bu amaçla hazırlanarak imzalanan bu protokolün şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Uygulama gerçekten çok güzel bir uygulama. Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama. Şehitlerimizin çocukları, gazilerimiz ve onların çocuklarını unutmadıkları için Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecilerimizi bu anlamlı davranışlarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA