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Şehit ve gazi yakınlarının kayak sporu yapabilmesi için kulüp kuruldu

Bolu'da, öncelikle şehit ve gazi yakınlarını kayak sporu aktiviteleri ve sivil toplum faaliyetlerini yapabilmesi için Kartalkaya Orman Kayak Spor Kulübü Derneği kuruldu.

19.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:38 Şehit ve gazi yakınlarının kayak sporu yapabilmesi için kulüp kuruldu
'da, öncelikle şehit ve gazi yakınlarını kayak sporu aktiviteleri ve sivil toplum faaliyetlerini yapabilmesi için Kartalkaya Orman Kayak Kulübü Derneği kuruldu.

Şehit ve gazi yakınlarının kayak sporu yapması ve sosyal aktivitelerini arttırması için Bolu'da, Kartalkaya Orman Kayak Spor Kulübü Derneği kuruldu. Kuruluş belgesi Dernek Başkanı Avni Arslan ve yönetim kurulu tarafından Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'ya takdim edildi. Kartalkaya Orman Kayak Spor Kulübü Derneği merkezi Bolu olup renklerinin yeşil ve beyaz olmasına karar verildi.

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başta şehit ve gazi yakınlarını kayak sporu taleplerinin karşılanmasının önemine vurgu yaparak Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarının da kayak sporu ve sivil toplum faaliyetlerinin içinde olacak olması ayrıca heyecan verici olduğunu belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - BOLU

Bolu, Spor

Kaynak: İHA

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