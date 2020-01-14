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Şehit ve Gaziler Derneğinden gazetecilere plaket

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Teşkilatı, ilçede görev yapan basın mensuplarına plaket verdi.

14.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:04Şehit ve Gaziler Derneğinden gazetecilere plaket
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Teşkilatı, ilçede görev yapan basın mensuplarına plaket verdi.
Dernek Başkanı Gazi İsmail Macit başkanlığında bir araya gelen dernek yönetimi, ilçede görev yapan gazetecileri dernek binasına davet etti.

Macit, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "İslahiye'deki basın mensupları derneğimizin kurulma aşamasından bu yana bizlere haberleri ile destekler verdiler. Ben de onların Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyorum." dedi.
Macit, daha sonra gazetecilere plaket verdi.

Basın mensupları da Macit ve dernek yönetimine teşekkür etti.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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