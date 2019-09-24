Haberler » genel » Haber

Şehit Volkan Tantürk için evinin önüne helallik istendi

Şehit Volkan Tantürk için evinin önüne helallik istendiKOCAELİ - Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk için evinin önünde yakınlarından helallik istendi.

24.09.2019 12:34
Şehit Volkan Tantürk için evinin önüne helallik istendi
KOCAELİ - Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk için evinin önünde yakınlarından helallik istendi.
Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli'ye getirildi. Şehit Tantürk'ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehit Tantürk'ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk'ün naaşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.
Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesinin öğle vakti Değirmendere Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garipler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Şehit Volkan Tantürk için evinin önüne helallik istendi

Piyade, Irak, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
13:34 Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: "Ayasofya hem milli mirastır hem milli kültürdür"
13:27 Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan...
13:24 Hatay'a atanan Emniyet Müdürü Yavuz: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ipinden başka sarılacak bir...
12:59 Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu
12:39 "Devletim geldi bak kurban olurum" Kendisini ziyarete gelen kişinin kaymakam olduğuna bir türlü...
12:34 Şehit Volkan Tantürk için evinin önüne helallik istendi
12:16 Villa ve çiftlik evi yaparak 50 dönümlük ormanı katlettiler