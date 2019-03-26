Şehit Yakını ve Gazilerden Muhalefete "Terör" Tepkisi

Kaynak: İHA

Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi bir basın açıklaması yaparak, terör örgütleriyle bağlantılı kişileri meclis üyesi adayı gösterdiği iddia edilen muhalefete tepki gösterdi.Gaziantep'te Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından, terör örgütü mensuplarını aday gösterdiği iddia edilen muhalefet partilerine tepki gösterdi. Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter'in okuduğu basın açıklamasında, "Son günlerde gerek Türkiye genelinde gerekse de Gaziantep genelinde dikkatimizi çeken rahatsız olduğumuz olaylar olmaya başladı. Atatürk'ümüzün kurduğu partiden yüzlerce PKK terör örgütü ile bağlantıları olan kişiler bilinçli şekilde belediye meclis üyesi adayı gösterilmektedir. Amaç yerelden merkeze cumhuriyet sistemimizin çalışmaz hale getirilmesidir. Sayın İçişleri Bakanımızın açıkladığı resmi rakamlara göre, basına yansıdığına göre bu sayı şimdilik çeşitli terör örgütü meclis üyesi adayı olanlar 215 kişi civarında tespit edilmiştir. Yine basından takip ettiğimize göre Gazi şehrimiz Gaziantep'te ise terör örgütleri ile bağlantılı olan bu sayının 20'ye yakın olduğunu görüyoruz. Yıllarca dağlarda mücadele ettiğimiz, bu uğurda 30 binin üzerinde şehit verdiğimiz, 50 binin üzerine yaralı gazi verdiğimiz bu topraklarda, hele hele özellikle 6 bin 317 şehit verdiğimiz Gazi şehir Gaziantep'te de bunların olması bizi derinden üzüyor. Ey Gaziantepliler, ey yüce Türk milleti, kandildeki hainlerin şehirlerdeki temsilcilerine yol açmamak için bunların önlerini yasal yoldan, tabi doğal hakkımız olan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde beka davamıza sahip çıkalım. Ülkemizin hiç bir meclisinde terör örgütleri ile bağlantılı olan kişileri seçmeyelim. Bayrak, Kur-an, silah, namus üzerine ant içen malul gaziler ve şehit aileleri olarak elimizden geleni kanımızın son damlasına kadar beka uğruna sarf edeceğiz. Ülkemizin bekası için pazara kadar değil, mezara kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.Celal Doğan'a sert tepkiÖte yandan, Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan'a tepki göstererek, "Bazı siyasi parti belediye başkan adayları, 'ben halkımla ittifak yaptım' diyor. PKK'lıların cenazesinde gözyaşı dökenler Gaziantep'te 4 Mart'taki şehit cenazesine katılmadılar. Bu şehit Gaziantep'in, bu halkın şehidi değil miydi, neredeydiniz. O yüzden biz gaziler ve şehit aileleri olarak halkımızdan 31 Mart'ta sandığa gidip reylerini verirken şehitleri ve gazileri unutmamalarını istiyoruz. Bu insanlar bu ülke için boşuna şehit olmadılar. Bu ülke, bu vatan için şehit oldular. Bu şehitlerin kemiklerini sızlatmayalım. Halkımızdan isteğimiz şudur, Kandil'den emir alanlara kesinlikle rey vermeyelim" diye konuştu.Açıklamanın ardından slogan atarak muhalefet partilerine ve terör örgütlerine tepki gösteren grup olaysız bir şekilde dağıldı. - GAZİANTEP