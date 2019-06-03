- Şehit yakınları bayram arifesinde şehitliğe koştu
İZMİR - Ramazan Bayramı
arifesinde şehit yakınları şehitliklere koşarak dualar etti, mezarlıkları yıkadı. Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler yine doldu taştı. İzmir
Kadifekale Hava Şehitliğine akın eden şehit yakınları, gözyaşı döktü, dualar okudu, mezarları yıkadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de şehitliklere akın eden şehit yakınları, kabirlere çiçekler bırakarak dua etti.Yakınlarının mezarlarını sulayıp çiçek bırakanlar, gözyaşları içinde dua etti. Kimi şehidinin başında Kur'an okurken, kimi de mezar taşını uzun uzun okşayarak hasret giderdi.Ramazan Bayramı arifesinde teamüller gereği kabristan ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden emekli albay Serdar Arıncı, şehitlikte hiçbir yakını olmamasına rağmen her bayram arifesinde ziyarette bulunduğunu söyledi. " Türkiye Cumhuriyeti
'nin bekası için toprağa verdiğimiz bu evlatlarımızı önemli günlerde de anarak ailelerinin yalnız olmadığının bilinmesini istiyoruz" diyen Arıncı, "Özellikle PKK
terörü adına 15 Ağustos 1984
akşamı saat 21.35'de Eruh
ve Şemdinli
baskınıyla hayatını kaybeden, PKK'nın şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın
'ın da anısına ilk şehidimize sahip çıkarken son şehidimize de sahip çıkacağımızı herkes bilsin istiyorum. Şehitlikte hiçbir yakınım yok. Milli geleneğimiz gereği şehitlerimizi anarak dualarımızı göndermek amacıyla geldik. Her arife günü
bulunduğum yerdeki şehitliği ziyaret etmeyi gelenek haline getirdim" dedi. Konya
'dan ziyarete geldiği oğluyla birlikte şehitlik ziyaretine geldiklerini ifade eden Sare Arıncı ise "Buraya gelince daha çok duygulandım. Allah mekanlarını cennet etsin, ailelerine sabırlar versin" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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