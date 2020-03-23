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Şehit yakınları korona virüse karşı 'evinden dua et' seferberliği başlattı

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından korona virüse karşı 'evinde dua et' seferberliği başlatıldı.

23.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:55
Şehit yakınları korona virüse karşı 'evinden dua et' seferberliği başlattı
Batman 'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından korona virüse karşı 'evinde dua et' seferberliği başlatıldı.

Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, korona virüs salgını nedeniyle evde kalarak Kur'an-ı Kerim ve dua ile salgının def edilmesi için dua seferberliği başlattı. Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "Ülkemiz genelinde yayılan korona virüs salgını nedeniyle evde kalmanın hayati öneme sahip olduğu bu günlerde, ailelerimizi de yaptığımız etkinliğe davet ederek evlerinden dua seferberliğine katılım sağlamalarını istedik. Birçok şehit ve gazi ailesi başlattığımız dua seferberliğine evinden katılım sağladı. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüsü belasından sağ salim kurtulur ve ülke olarak sağlam adımlarla yolumuza devam ederiz. Yapılan bu dua seferberliğine katılan bütün ailelere teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Batman, Sason, Güncel

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