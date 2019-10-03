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Şehit yakınları Malatya'da buluşuyor

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Şüheda'nın Sesi' programına şehitlerin yakınları katılıyor.

03.10.2019 14:17Şehit yakınları Malatya'da buluşuyor
Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Şüheda'nın Sesi' programına şehitlerin yakınları katılıyor.

4 Ekim Cuma akşamı düzenlenecek olan program öncesi Yeşilyurt Hilal Park'ta programın tanıtımı gerçekleştirildi. Hilal Park'ta bulunan 15 Temmuz Milli İrade Anıtı önünde mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile programın konuşmacıları Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'de katıldı. Şehit Eren Bülbül'ün Çağlar Bülbül'ünde katılacağı program öncesi bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bugün burada gerçekten çok farklı güzel duygularla bir aradayız" dedi. Hilal Park'ta bulunan 15 Temmuz Milli İrade Anıtında o gün ülke için canını seve seve feda eden şehitlerin isimlerinin yazılı olduğunu belirten Çınar, "Amacımız bu yolda şehitlerimizin yakınlarının duasını almak, şehitlerimizin şefaatine nail olmak. Onların burada bize olan emanetlerine en güzel şekilde sahiplik etmek. Konu vatan olunca gerisi teferruattır" şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, yarın akşam Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak olan programa herkesin davetli olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise şehit yakınlarını Yeşilyurt'ta ağırlamaktan duydukları onuru ve mutluluğu ifade ederek "Ülkemizin en zor zamanlarında fedakarca canlarını hiçe sayarak ülkemiz için çarpışan, canlarını feda eden değerli şehitlerimizin ve onların aileleri her zaman için gönlümüzde. Onlar için ne yapsak azdır. Şehit yakınları ile ilgili hükümetimizin çok önemli çalışmaları var" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

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