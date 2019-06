Şehit yakınları, şehitliklere akın etti

Kaynak: DHA

ADANA'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arefesinde şehitliklere gitti. Babası şehit olduğunda henüz 15 aylık olan Lara Demiryürek (5), her yıl olduğu gibi bu yıl da annesi Gülcan Demiryürek ile birlikte şehitliğe gelerek babası için dua etti.Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arefesinde Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit anneleri, babaları, eşleri ve çocukları mezarların başında dua etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş , eşi Beyhan Demirtaş ve kent protokolü de şehitliğe gelerek mezarlara karanfil bıraktı.Şehit Tank Uzman Çavuş Zeki Dağ'ın annesi Fatma Dağ acılarının büyük olduğunu belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz diyecek bir şey bulamıyorum, acımız çok büyük. Acımız hale dünkü gibi" dedi. Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesindeki Akçakoyunlu Hudut Bölüğü karşısında sınırdan 7 kilometre içeride mayın temizlenmesi sırasında 21 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar da, 3 yıldır bayramları acı içerisinde geçirdiklerini söyledi. Uçar, "Ben ona bakmaya kıyamazdım ama oğluma kıydılar. Dünya tersine döndü o beni mezarda ziyaret edecekken ben onu ziyarete geldim. Oğlum o kadar güzeldi ki ben bakmaya kıyamıyordum. O benim canımdı" diyerek gözyaşı döktü. Mardin 'in Nusaybin ilçesinde PKK 'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in kızı Lara da, annesi Gülcan Demiryürek ile şehitliğe geldi. Babası şehit olduğunda henüz 15 aylık olan Lara, annesiyle birlikte babası için dua etti.- Adana