Haberler » Güncel » Şehit yakınları Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınadı - Haber

Şehit yakınları Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınadı

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından Türk bayrağına yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

03.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:58Şehit yakınları Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınadı
İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Parlamentosu'nda ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından Türk bayrağına yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.
Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, yaptığı yazılı açıklamada, Çubuk'taki şehit yakınları ve gaziler olarak Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından şanlı Türk bayrağına yapılan küstah ve çirkin saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık sembolü olan Türk bayrağına yapılan çirkin saldırı, bu millete ve devlete Türk düşmanlarının içlerindeki kininin dışa vuruşudur. Bu rahatsızlık, Yunanların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki aktif rol oynamasının açık bir rahatsızlığıdır. Şanlı Türk bayrağımızın uğruna milyonlarca yiğitler can vermiştir. Yine de vermeye hazır milyonlarca hazır bekleyen bu vatanın evlatları vardır. Bir gün bu vatanın, tek bir evladı çıkar, bunun hesabını ona ödetir. O, elleri de kırar. Geçmişte bunun örnekleri vardır. 1996 yılında KKTC'de olduğu gibi Türk askeri de bayrağımıza dokunmak için direğe tırmanan hadsiz küstahın şah damarına imzasını atmıştı. Bu hadsiz Türk düşmanı, kendini bilmez insan da yatağında rahat uyumasın."

Avrupa, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:32:50