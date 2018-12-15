Şehit Yakınları ve Gaziler Buluştu

Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Vezirköprü
ilçesinde gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Bedesten içi tarihi restoranda düzenlenen programa Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun
Şube Başkanı Necati Yılmaz
ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra gaziler, gazi ve şehit yakınları katıldı.
Yılmaz, program ile birlik ve beraberliklerini pekiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şehit anneleri, şehit babaları, şehit eşleri, gaziler ve onların yakınları bu ülke için çok değerli insanlardır. Onlar en değerli varlıklarını bu vatanın bölünmez bütünlüğü için feda etmişlerdir. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her zaman devletimizin, milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet güçlerinin arkasında olacağız. Amacımız birlik ve beraberliğimizi daim kılmak." dedi.
Sohbet ortamında devam eden kahvaltıda dernek yönetimi, şehit yakını ve gazilerin sorunlarını dinledi.
Vezirköprü,Türkiye
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:03