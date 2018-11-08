Trabzon
Büyükşehir Belediyesinde, Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi kuruldu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan birimin sorumlusu Aynur Özdemir
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederek, onlarla bir araya geldiklerini söyledi.
Özdemir, aileleri tespit ederek, evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Şehit yakınlarının ve gazilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları gidermek, aradaki iletişim ve dayanışmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu da en büyük hedeflerimiz arasındadır." dedi.
"Amacımız vatan sevgisi için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmaktır" diyen Özdemir, şunları söyledi:
"Ne yaparsak yapalım, haklarını ödeyemeyeceğimiz şehitlerimizi ve gazilerimizi en azından böyle çalışmalarla hatırlamaktır. Belirli aralıklarla yapacağımız ziyaretler ve farklı projelerle Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olmaya çalışacağız."
Trabzon
08 Kasım 2018 Perşembe 18:17