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Şehit yakınları ve gaziler Kulp saldırısını kınadı

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

08.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:46
Şehit yakınları ve gaziler Kulp saldırısını kınadı
15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, teröristler tarafından haince yapılan saldırıyı kınadı.

"Hain terör örgütü bir kez daha o çirkin yüzünü göstermiştir"

PKK terör örgütünün bölge halkına bir kez daha, acı, ızdırap çektirdiğini ve telafisi mümkün olmayan bir hainlik yaptığını kaydeden Olcay, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ailelerin geçimi için ekmek parası, çocukların nafakası için işe giden gariban, yiğit insanlara karşı hain PKK terör örgütü bir kez daha o çirkin yüzünü göstermiş ki bölge halkına işkence, eziyet ve zulüm yapmaktadır. Bizler millet olarak şehit aileleri ve gazi aileleri olarak PKK'yı kınıyoruz. 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu olarak, yöre halkımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: PKK, Güncel
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