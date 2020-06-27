Şehit yakınları ve gaziler, Kurşunlu'da misafir edilecek

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçedeki şehit yakınları ve gazilerin Belediyenin Sosyal Tesislerinden olan Kurşunlu Kaplıcalarında misafir edileceğini açıkladı.

Şehit yakınları ve gaziler, Kurşunlu'da misafir edilecek
27.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:36
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçedeki şehit yakınları ve gazilerin Belediyenin Sosyal Tesislerinden olan Kurşunlu Kaplıcalarında misafir edileceğini açıkladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi işbirliğinde Salihli'de ikamet eden şehit yakınları ve gazileri kaplıcalarda misafir edeceklerini ifade eden Başkan Kayda, "Bu vatan için, bu bayrak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onlar için ne yapsak azdır. Sizler canınızdan çok sevdiğiniz evlatlarınızı, eşlerinizi bu vatan ve bayrak için şehit verdiniz. Şunu her zaman unutmayın ki biz Salihli Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Elimizden geldiğince tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve isteklerinizi yerine getirmeye hazırız. Kurşunlu kaplıcalarımızda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi misafir etmek bizler için büyük onurdur. Çünkü sizler şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeki Kayda, Kurşunlu, Salihli, Güncel, Haber

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