Haberler » Güncel » Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek - Haber

Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek

Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

20.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:02Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek
'de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.
Otel'in kendi restoranında düzenlediği yemek programına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Bayer Otel Genel Müdürü Ramazan Temür, burada yaptığı konuşmada, vatanın birliği ve bütünlüğü için canını hiçe sayarak şehit olanların yakınlarını ve gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Üçkan ise yaptığı konuşmada otelin düzenlediği programın kendilerini onurlandırdığını söyledi.
Bu toprak üzerinde yaşayan herkesin bu vatanın kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Üçkan, "Bizim yapmamız gereken bu cennet vatan için yeri geldiğinde canımızı yer geldiğinde de kolumuzu, bacağımızı vermektir. Bir başka görevimiz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamak ve unutturmamak. Hiçbir şehit ailesinin ya da gazinin bir ihtiyacı yok. Bizim tek ihtiyacımız unutulmamak." diye konuştu.

Kayseri, Bayer, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:37  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:36  Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı (2)
06:34  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:24  Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı
06:14  Trump, Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a gitti
21.01.2020 07:08:13