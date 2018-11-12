Şehit yakınları ve gazilerden Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk'e destek

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:51



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:51

Şehit yakınları ve gazilerden Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk'e destekANKARA - Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyeleri, FETÖ tarafından ölümle tehdit edilen, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nü darbeci hainlere dar eden Kahramankazanlıların verdiği destansı mücadeleyi örgütleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e destek verdi. FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlıların destansı direnişini örgütleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, örgüt üyeleri tarafından hedef gösterilerek, ölümle tehdit edilmişti. FETÖ'nün sözde Kanada sorumlusu Faruk Aslan, internette yayınlanan video kaydında Ertürk'ü ölümle tehdit ederek, "O Kahramankazan Muhtarı Lokman Ertürk varya. Ben Türkiye'ye gelirsem Lokman'ı, Kazan meydanına asarım" demişti. FETÖ'cü hainlerin yargılandığı Sincan cezaevinde görülen duruşmalarda söz alan sanıklar ve avukatları da, Kahramankazanlıların o gece Lokman Ertürk'ün yönlendirmesiyle oraya gittiklerini belirterek, Ertürk'ün hesap vermesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca FETÖ'cü hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarında da Ertürk hedef gösterilmişti.Cezaevi önünden anlamlı açıklamaŞehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyelerinden, hedef gösterilerek ölümle tehdit edilen Ertürk'e destek geldi. Sincan Cezaevi önünde toplanan şehit yakınları ve gaziler adına basın açıklaması yapan Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe ve işgal girişimini bir kez daha lanetlemek ve yurt dışındaki FETÖ üyelerinin Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'e yönelik sosyal medyadan yapılan kalleş saldırıları kınamak için toplandıklarını söyledi."Bu tür tehditler, alçaklıktır ve asla kabul edilemez"Başkan Yücel, açıklamasında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sonucu kahraman milletimizin azim ve kararlılığı ile çok şükür hain darbe ve işgal girişimini hep birlikte püskürttük. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, vatanımızı böldürtmeyerek, bayrağımızı indirtmeyerek, ezanlarımızı susturtmayarak adeta bir destan yazdı. Yurt dışında yaşayan ve 15 Temmuz'un ardından yurt dışına kaçan hain FETÖ terör örgütü üyeleri günümüzde de boş durmamaktadır. Ülkemizi, milletimizi birlik ve beraberliğimizi hedef almaya devam etmektedir. Bunun en büyük örneği, 15 Temmuz ve sonrası kahramanca ve yiğitçe FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele sonucunda Kazan ilçemizin kahraman unvanı almasına öncülük eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü hedef göstermesidir. Bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki FETÖ'cüleri engellemek için sivil halkı örgütleyen, F-16'ları engellemeye çalışırken şehit ve gazi veren Kahramankazan'ın cesur Belediye Başkanı Lokman Ertürk, son zamanlarda yurt dışındaki alçak vatan haini FETÖ'cüler tarafından sosyal medya aracılığıyla tehdit edilmektedir. Şanlı Devletimizin vatan savunmasında Kahraman unvanını almış, milli iradenin temsilinde canını feda ederek mücadele eden Kahramankazan ilçemizin şehit yakınlarına ve gazilerimize her daim destek veren Kahramankazan Belediye Başkanına bu tür tehditler, alçaklıktır ve asla kabul edilemez."Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk'ü tehdit eden FETÖ'cüleri, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu olarak şiddetle kınadıklarını dile getiren Yücel, "Buradan hainlere, işbirlikçilerine ve destekçilerine, emperyalist güçlere bir kez daha sesleniyoruz. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız. İstiklal ve istikbalimiz için şehadet şerbeti içen başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.