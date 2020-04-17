Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi

Şehit yakınları ve gazilerin evlerini ücretsiz dezenfekte ettiler

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gazilerin evleri bir hayırsever tarafından dezenfekte edildi.

17.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:34
Şehit yakınları ve gazilerin evlerini ücretsiz dezenfekte ettiler
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gazilerin evleri bir hayırsever tarafından dezenfekte edildi.
İlçede tarımsal ilaç satış bayisi olan Coşkun Seyyar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele noktasında şehit yakınları ve gazilerin evlerine giderek dezenfekte işlemi yaptı.
Ücretsiz olarak işlemi gerçekleştiren Seyyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin kutsal emanetlerini her hafta ziyaret ettiğini belirtti.
Bu zor günlerde de onların yanında olduklarını kaydeden Seyyar, şöyle konuştu:
"Devletimiz sağ olsun bu salgınla mücadelede çok önemli çalışmalar yapıyor, her yerde büyük bir mücadele var. Ben de ilçemizdeki şehit yakınları ve gazileri unutmayarak evlerini dezenfekte ediyorum. Onların sağlığı bizim için önemli, onlar bize şehitlerimizin emanetidir."
Kıbrıs Gazisi Celal Talih de evini dezenfekte eden duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu mücadelede bizleri unutmayan başta Kaymakamımız, belediye başkanımız ve evimize gelen arkadaşları kutluyorum. Tüm görevlilere, bizleri düşünen tüm çalışanlardan Allah razı olsun. İnşallah bu salgını da hep birlikte atlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ve sağlık çalışanlarının bizlere söylediği uyarılara uymamız gerekiyor. Tüm vatandaşlar bu kurallara uysun lütfen."
Şehit annesi Şükrüye Ay ise her zor günde devletin ve milletin kendilerinin yanında olduğunu ifade etti.
Evlerinin dezenfekte edildiğini anlatan Ay, firma sahiplerine ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler Haberler
İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
’Sahte peygamber’ Evrenosoğlu’nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı Haberler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Dr. Mehmet Öz’den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2’si veya 3’ü ölür Haberler
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Haberler ›› Güncel ››Şehit yakınları ve gazilerin evlerini ücretsiz dezenfekte ettiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:25: Meslek lisesi, kurumlar için günlük 8 bin maske üretiyor - Haber 13:25: KYK yurtlarında çalışanlar dertli - Haber 13:25: Belediye logosuna maske taktı - Haber 13:24: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 13:23: Kaymakam Deniz Pişkin, "Yemek dağıtımı aksamayacak" - Haber 12:21: Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? - Haber 10:54: Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber