Haberler» Yerel» Haber

Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret etti

Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret ettiGAZİANTEP - Arefe günü mezarlıklara akın eden Gaziantepliler, hayatını kaybetmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.

10.08.2019 16:39
Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret etti
Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret etti
GAZİANTEP - Arefe günü mezarlıklara akın eden Gaziantepliler, hayatını kaybetmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu. Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte ise duygu dolu anlar yaşandı.
Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının mezarında Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Mezarlık içerisindeki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarlarına su döküp temizledi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler ise mezarlık içerisi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret etti

arefe günü, Gaziantep, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
17:07   Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi
16:39   Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret etti
14:58   Hakkari'de kurban bayramı telaşı
14:46   Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu
14:37   Bayram harçlığını çıkarmak isteyen 11 yaşındaki Ali, hayvan pazarında su satıyor
12:35   Kurban Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar bıçakçı esnafının yolunu tuttu
12:19   Jandarma ve polisten trafik denetimi havadan görüntülendi