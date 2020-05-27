Şehit yakınlarından "Can verdik, kan da veriyoruz" sloganıyla kan bağışı

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde azalan kan stoklarına destek sağlamak için harekete geçen 120 şehit yakını, "Can verdik, kan da veriyoruz" sloganıyla Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

27.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:09
Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde azalan kan stoklarına destek sağlamak için harekete geçen 120 şehit yakını, "Can verdik, kan da veriyoruz" sloganıyla Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Bir alışveriş merkezi önünde kurulan kan bağışı noktasına gelen Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) üyeleri, Türk Kızılay tarafından "İyilik Kanımızda Var" sloganı ile başlatılan kampanyaya destek verdi.
Kan bağışı öncesinde açıklama yapan DİŞAD Başkanı Rıdvan Işık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle, kan bağışının ve stoklarının tükenmeye yüz tuttuğunu söyledi.
Işık, kuruluşundan bu yana halkın kötü gününde yanında olan Türk Kızılayın çağrısı üzerine şehit ailelerinin harekete geçtiğini ifade ederek, "Yüzyıllardır hastalıkta ve sağlıkta, savaşta ve barışta, varlıkta ve yoklukta birbirine yeten bir ülkeyiz ve bundan sonra da birbirimize yeteceğiz." dedi.
"Diyarbakır'daki şehit aileleri olarak 'Biz bize yeteriz' diyoruz. Ülkemiz için canlarımızı şehit verdik, kanımızı da veriyoruz. Şehit aileleri olarak gereken fedakarlığı yapacağız." ifadelerini kullanan Rıdvan Işık, dernek olarak 81 ilde yaşayan tüm şehit ailelerini, "Can verdik, kan da veriyoruz" sloganıyla kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini aktardı.
Işık, şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilere de ömür boyu sağlık ve sıhhat dilediklerini iletti.
Açıklamanın ardından şehit yakınları kan bağışında bulundu. Şehit yakınlarından ’Can verdik, kan da veriyoruz’ sloganıyla kan bağışı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Ukrayna’da Türk turistler, ’en cömert turist’ seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD’de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı Haber
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Şehit yakınlarından 'Can verdik, kan da veriyoruz' sloganıyla kan bağışı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:57: Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı - Haber 19:57: Erdoğan: "Sayın Bahçeli'ye, ekibindeki tüm MHP'li kardeşlerime, Türkiye'nin tarihinin en zorlu... - Haber 19:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'im hepimizi milletçe inşallah bütün olabilecek belalardan korusun,... - Haber 19:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize ne diyorlar? - Haber 19:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi... - Haber 19:22: Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu - Haber 18:20: Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:34: ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor - Ekonomi