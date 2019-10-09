Haberler » Güncel » Şehit yakınlarından hayırsever iş adamına plaket

Şehit yakınlarından hayırsever iş adamına plaket

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, kendilerine yardımda bulunan iş adamı Memetcan Işık'ı iş yerinde ziyaret ederek plaket verdi.

09.10.2019 12:27Şehit yakınlarından hayırsever iş adamına plaket
Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, kendilerine yardımda bulunan iş adamı Memetcan Işık'ı iş yerinde ziyaret ederek plaket verdi.

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, Mehmetcan Işık'ı iş yerinde ziyaret etti. Çelik, iş adamı Işık'ın bulduğu her fırsatta kendilerine yardım ettiğini belirterek kendilerine plaket takdim ettiklerini söyledi.

Aldığı plaketin kendisi için çök büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Işık, şehit yakınlarına sahip çıkmanın her vatandaşın görevi olduğunu belirterek, verdikleri plaketten dolayı dernek başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Düzceli hafızlar başarıdan başarıya koşuyor
15:13 Devrek Belediyesi hatalı parkları mercek altına aldı
15:18 Kılıçdaroğlu, tugiad başkanlığı'na seçilen şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle
15:18 Kabataş'ta hanutçu denetimi
15:17 Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis
15:17 Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (3)
15:10 Esnaftan AK Parti İlçe Başkanı Yavrutürk'e ziyaret
9.10.2019 15:18:56