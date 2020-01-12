Haberler » Güncel » Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret - Haber

Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'yi ziyaret etti.

12.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:21Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret
Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır'ın İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'yi ziyaret etti.

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Kaymakam Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çelik, görev yaptığı yerlerde sergilediği örnek davranış ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Çiftçi'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.

Batman'dan ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, şehit yakınlarından aldığı plaketin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - BATMAN

Abdullah Çiftçi, Sason, Sur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58  Spor fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Haber
17:58  Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı - Haber
17:58  Van kimyasal madde ile intihara kalkıştı, afad binayı boşalttı - Haber
17:57  Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber
17:56  Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 18:05:24