Şehit yakınlarından kayyum atamalarına destek

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan, Diyarbakır Van ve Mardin Belediyelerinde yapılan operasyonu ve Kayyum atamasını son derece olumlu buluyoruz ve destekliyoruz" dedi.Başkan Demir, "Diyarbakır belediyesinde çalışan şehit yakınlarının ve Gazilerin birçoğunun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra HDP'nin kazanması ile birlikte kimi şehit yakını ve Gazi görevinden uzaklaştırılırken kimi de olur olmadık yerlere sürgün edilmiştir. Bunların yerine kandilden aldığı emirle halkın verdiği oyu hiçe sayan vatan hainleri dağdaki PKK'lıyı ve KCK üyelerini göreve getirmişlerdir. Diyarbakır Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları seçildikleri günden bu güne terör örgütü ile aralarına mesafe koymadan aksine kandilden aldıkları emir ile çalışmaya ve PKK'nın propagandasını yapmaya devam ettikleri her hallerinden bellidir. Daha önce PKK üyesi olduğu için görevden uzaklaştırılan belediye çalışanlarının tekrar aynı göreve getirilmeleri bunun en büyük ispatıdır. Belediye çalışanlarının personel kimliklerinde bulunan Türk bayrağını kaldıracak kadar alçaklaşan hainler bu devletin ekmeğini yiyip kandilden emir alıyorlar, terör örgütü kurmaktan yargılanan hain Ahmet Türk sağlık sorunlarını bahane ederek cezaevinden çıkıyor ve belediye başkanı seçiliyor sağlık sorunları kalkıyor PKK'ya yardım ve yataklık ediyor belediye bütçesini kandile aktarıyor" dedi.Anaların yüreği yanarken sessiz kaldılarHainlerin her zaman karşısında olacaklarını söyleyen Demir, "Daha öncede belediyenin araçları ile halkın evlerinin içerisine hendek kazan hainler açılım adı altında devletimizin tüm imkanlarını kullanarak PKK ya mevzi kazarak Askerimizi Polisimizi şehit etmediler mi?, şimdi kayyum atamalarına tepki gösterenlere sormak lazım o zaman neden anaların yüreği yanarken sesiniz çıkmadı, Bizler her zaman olduğu gibi PKK'nın destekçisi olan tüm hainlerin karşısında olmaya devam edeceğiz 'insan ya onuru ile yaşar yada bir defa olurlu bir şekilde ölür' Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı hiç kimsenin indirmeye gücü yetmeyecektir. Ülkemizin neresinde olursa olsun milli ve manevi değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. PKK, KCK, PYD,YPG, hainlerine destek veren Diyarbakır, Van ve Mardin illerimizde yapılan Kayyum atamalarını Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak destekliyoruz, bu durumda olan belediyelerin denetim altında tutulmasını istiyoruz" diye konuştu. - NİĞDE