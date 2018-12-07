07 Aralık 2018, 14:47
»»

Şehit Yakınlarından Vali Memiş'e Ziyaret

Şehit Yakınlarından Vali Memiş

Türkiye’nin birçok ilinden Erzurum’a gelen şehit yakınları Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin birçok ilinden Erzurum'a gelen şehit yakınları Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Erzurum'un Dumlu beldesinde bulunan 247. Piyade Alayı koğuşunda, 7 Aralık 1966 tarihinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, şehit olan Mehmetçiklerimizin 52. yılında manevi huzurlarında bulunmak ve yenileme çalışmaları tamamlanan şehitliğin açılışına katılmak üzere, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Türkiye'nin birçok ilinden Erzurum'a gelen şehit yakınları, ErzurumValisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Vali Okay Memiş, devlet olarak şehit ailelerine sahip çıkılmasının önemli olduğunu belirterek, "Ülkemiz tarihin her döneminde konumu itibariyle her zaman yabancı gözlerin odak noktası olmuştur. Biz bugüne kadar memleketimiz ve vatanımız için çok büyük bedeller ödedik. Vatanımızın her karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Biz bugün bu topraklarda özgürce yürüyebiliyorsak, canını hiçe sayarak kanını damla damla vatan toprağına akıtan şehitlerimizin sayesindedir. Bu nedenle, şehitlerimizi ve şehit yakınlarımızı unutmamız asla söz konusu değildir. Allah tüm şehitlerimizden ve geride bıraktığı ailelerinden razı olsun." dedi. - ERZURUM Türkiye,Okay Memiş
07 Aralık 2018 Cuma 14:47