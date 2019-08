AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Şehit yakınlarını mobbing uygulayarak işten çıkarmışlar. Yetmemiş teröristlerin yakınlarını, ailelerini belediyeye almışlar. Yetmemiş Türk bayrağını belediyenin her tarafından, internet sitesinden, kimlik kartından çıkarmışlar." dedi.Bazı temaslarda bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Turan, Çal köyünde halı saha açılışında yaptığı konuşmada, üç belediyeye görevlendirme yapıldığında ilk sesin CHP'den geldiğini söyledi.

Türkiye'nin güvenliği ve terörle ilgili olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışıldığını belirten Turan, birkaç gün önce üç büyük ilde terörle iltisakı olunması nedeniyle belediyelere kayyum atandığını hatırlattı.

Avukat olduğunu dile getiren Turan, olayın aslını, neden ve nasıl olmuş diye merak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öne çıkan birkaç gerekçe var. Şehit yakınlarını mobbing uygulayarak işten çıkarmışlar. Yetmemiş teröristlerin yakınlarını, ailelerini belediyeye almışlar. Yetmemiş Türk bayrağını belediyenin her tarafından, internet sitesinden, kimlik kartından çıkarmışlar. Yetmemiş başkan diye iddia edilen kişinin teröristlerin cenaze törenine katılması belediyeye gelmesinden çok daha fazla. Yetmemiş Anayasa'ya aykırı, milletin egemenliğini peşkeş çekercesine kendi seçildiği halde eş başkanlık müessesesi kurmuş. Milletin seçtiğine değil eş başkan denilen Kandil'in atadığı adama yetki verilmiş. Devlet bunu görmeyecek mi? Burası değneksiz köy mü? Tabi ki adım atılacak. Hem yargı hem idari açından bu konuda adımlar atıldı."

"Herkes aynaya baksın"

Turan, görevlendirmelerden sonra çok farklı yerlerden sesler gelmeye başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi Çanakkale'de her lafımıza cevap vermeye çalışan malum il başkanına sesleniyorum; sen bana laf yetiştireceğine dün HDP'liler 'Sokağa çıkın' çağrısı yaptı ve maalesef bir minibüsü durdurdular. Yolcuları indirip ateşe verdiler. Biz bu ülkede 6-8 Ekim sokağa çıkma çağrısını çok büyük bedellerle ödedik. Yasin Börü'ler olmak üzere 50 insanımız rahmetli oldu. Bir sorumlu insan, bir siyasal yapı insanları sokağa çağırır mı? Bize laf yetiştiren adam, malum il başkanı neden kendi yandaşına, kendi ortağına, kendi ittifakındaki partisine 'Sokağa çıkmak ayıptır, yanlıştır. Demokrasiye bu yakışmaz.' demiyor."

Yapılan çağrıların demokrasiye aykırı olduğunu dile getiren Turan, "Kayyum atandığında ilk ses verenlerin bugün de onların 'Sokağa çıkın' demesinden sonra da 'Yaptığınız yanlıştır' demesini bekleriz. Bu hakkımız var bizim ama bu millet kimin ne yaptığını iyi görüyor." ifadesini kullandı.

Turan, milletin, kim kimin yanında, kimin terör yuvalarına göz kırpanların yanında olduğunu iyi gördüğünü vurgulayarak, "O yüzden diyorum ki önümüzdeki dönem dört yıl seçim yok. Herkes aynaya baksın. Bırakın kavgayı, gerginliği, bırakın yanlış işleri. Herkes hukuk içinde hizmet etmeye kendi siyasal görüşü içinde üretmeye devam etsin. Teröre ilişkin her türlü eyleminizde, teröre ilişkin her türlü adımlarında 'dur' demek bizim görevimiz. Hep birlikte çalışmaya devam edip bu millet için görevimizi yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA