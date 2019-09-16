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Şehit Yasin Çubuk'un adı Afyonkarahisar'da bir parka verildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyüne kayıtlı Şehit Yasin Çubuk'un adı kentteki bir parka verilerek yaşatıldı.

16.09.2019 15:45Şehit Yasin Çubuk'un adı Afyonkarahisar'da bir parka verildi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyüne kayıtlı Şehit Yasin Çubuk'un adı kentteki bir parka verilerek yaşatıldı.

Şehit Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk, oğlunun isminin Afyonkarahisar'da bir parkta yaşatılması dolayısıyla duygu dolu anlar yaşadı. Şehit Çubuk'un babası konu ile ilgili açıklamalarında, "Şehidimiz oğlum Yasin Çubuk'un isminin Afyonkarahisar'da bir parka verilmesi ve yaşatılması dolayısıyla çok duygulandım. Bu projeyi hayata geçiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ölmez olduğunu bir kez daha şehit babalarımıza bu jestle gösterildiğini belirtmek isterim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Çubuk, Afyon, Yaşam

Kaynak: İHA

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