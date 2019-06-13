Şehit Yasin Çubuk'un babaannesinin perşembe duası yapıldı

Iğdır
'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Yasin Çubuk
'un babaannesi merhum Hatice Çubuk'un perşembe duası yapıldı.Balçıkhisar
köyünde verilen yemeğe Şuhut
Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam
, Şuhut İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, gaziler ve köy halkı katıldı. Kur'an tilaveti sonrası Hatice Çubuk'un perşembe duası yapıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHAIğdır
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