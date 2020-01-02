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Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret

Aralarında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un bulunduğu bir heyet,şehit Yasin Çubuk'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.

02.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:36 Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret

Aralarında Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un bulunduğu bir heyet,şehit Yasin 'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.


Kabir başında Fatiha okuyan ve dua eden, ardından şehidin ailesini ziyaret eden heyet üyeleri, şehit babası Lokman Çubuk ve ailesi ile beraber bir süre sohbet etti.


Ziyarete Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya da katıldı. - AFYONKARAHİSAR


Recep Bozkurt, Şuhut, Çubuk, Güncel

Kaynak: İHA

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