Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi

Iğdır
'da PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade
Uzman Onbaşı Yasin Çubuk
'un naaşı memleketi Afyonkarahisar
'a getirildi.
Türkiye-iran - İran
sınırında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut
'a bağlı Balçıkhisar
Beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
PKK
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, Afyon
, 3. Sayfa