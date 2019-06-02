02.06.2019 03:09
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Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi

Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldiAFYONKARAHİSAR - Iğdır'da PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi
AFYONKARAHİSAR - Iğdır'da PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Türkiye-iran - İran sınırında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut'a bağlı Balçıkhisar Beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi
Kaynak: İHA
PKK, Afyon, Çubuk, 3. Sayfa

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