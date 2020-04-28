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Şehit yeğeni oyuncak almak için biriktirdiği parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, şehit olan Zabit Gelik'in 10 yaşındaki yeğeni Zeynep Gül Gelik, oyuncak almak için biriktirdiği 115 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

28.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:36
Şehit yeğeni oyuncak almak için biriktirdiği parayı
Karabük'ün Eflani ilçesinde, şehit olan Zabit Gelik'in 10 yaşındaki yeğeni Zeynep Gül Gelik, oyuncak almak için biriktirdiği 115 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Terörle mücadele kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 28 yıl önce şehit olan Zabit Gelik'in ilçe merkezinde yaşayan ilkokul öğrencisi yeğeni Zeynep Gül Gelik, bir süre önce oyuncak almak için para biriktirmeye başladı.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyadan haberdar olan Gelik, kumbarasında biriktirdiği 115 lirayı Eflani Kaymakamı Burak Öz'e teslim etti.
Küçük kızdan alınan para, kampanya hesabına yatırıldı.
"Zor durumdaki kardeşlerimle harçlığımı paylaşmak istedim"
Zeynep Gül Gelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncak almak için biriktirdiği parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladığını söyledi.
Cumhurbaşkanının çağrısına kayıtsız kalmadığını ifade eden Gelik, zor durumdaki kardeşleriyle harçlığını paylaşmak istediğini dile getirdi.
Baba Ercan Gelik de kızının kampanyaya katkıda bulunma fikrini mutlulukla karşıladığını belirtti.
Eflani Kaymakamı Burak Öz ise kampanyaya katkısından dolayı Zeynep Gül Gelik'e teşekkür etti.
Türkiye'yi ayakta tutan şeylerin başında yardımseverliğin geldiğini vurgulayan Öz, "Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bizi duygulandıran bir şey oldu. Gurur verici bir durum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eflani, Gelik, Güncel, Haber

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